Сроки проведения досрочного ЕГЭ в Вологодской области перенесли на месяц позже

Федеральная служба в сфере образования и науки Российской Федерации приняла решение о переносе сроков проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с досрочного периода на основной период экзаменов с 25 мая по 29 июня.

- Это будет сделано без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения, - сообщает пресс-служба департамента образования Вологодской области. - Будет организована перерегистрация участников досрочного периода на основной период экзаменов и работа по проведению необходимых организационных мероприятий.

Материалы для подготовки к ЕГЭ можно взять на открытом ресурсе ФИПИ .

- Думаю, что больше всего сейчас эта ситуация (с вынужденными каникулами - ред.) беспокоит родителей тех учащихся, которые выходят на итоговую государственную аттестацию в рамках девятого и одиннадцатого классов, - сказала Елена Рябова, начальник департамента образования на брифинге журналистам 18 марта. - Я предлагаю эффективно использовать ресурсы, которые у нас существуют на федеральной базе – Федеральный институт педагогических измерений. Наши выпускники и наши учителя знают об этих ресурсах. И использовать эти ресурсы также для заданий обучающимся в этот период для самоподготовки.

В Вологодской области работает горячая линия ЕГЭ, все интересующие вопросы на эту тему можно задать по телефону (8172) 71-36-46.

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников в этом учебном году пройдёт после 12 мая, сообщает пресс-служба департамента образования со ссылкой на информацию Министерства Просвещения РФ.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) школы Вологодской области смогут провести в любое удобное для них время до конца учебного года.

- Всероссийская проверочная работа в электронном виде передается в каждую школу, и каждая школа имеет уникальную возможность самим определять сроки проведения ВПР, - заявила Елена Рябова.

В 2019-2020 учебном году для каждой образовательной организации разрабатываются свои варианты заданий для ВПР. Школа может провести работу по данным материалам в любое удобное для себя время до конца 2019-2020 учебного года.

Горячая линия ВПР по телефону: 8-921-057-96-07. График работы «горячей линии» – ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8:00 до 17:00 часов.