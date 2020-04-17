Две тысячи медицинских масок передало правительство Вологодской области митрополии

17.04.2020 [Общество]

Две тысячи медицинских масок передало Вологодской митрополии правительство Вологодской области, такая цифра была озвучена 16 апреля на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу.

— Я хотел бы также сообщить, что в целях обеспечения соблюдения религиозными организациями мер профилактики по вашему поручению правительством Вологодской области передано Вологодской митрополии две тысячи одноразовых масок, — доложил главе региона замгубернатора Евгений Богомазов.

На Пасху праздничные богослужения в храмах Вологодской области будут проводиться, однако митрополит и губернатор просят жителей их не посещать из-за угрозы распространения коронавируса. Освященные куличи, если это необходимо, пенсионерам могут доставить волонтеры, отмечают в штабе.

Ранее NewsVo сообщал, что будет организована онлайн-трансляция Пасхального богослужения из Воскресенского кафедрального собора в Вологде. Посмотреть ее можно будет на интернет-канале «ТВ35», на YouTube канале Вологодской митрополии «София»,, а также в социальных сетях.

Тэги: митрополия, коронавирус, Пасха

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