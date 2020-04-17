Две тысячи медицинских масок передало правительство Вологодской области митрополии

Две тысячи медицинских масок передало Вологодской митрополии правительство Вологодской области, такая цифра была озвучена 16 апреля на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу.

— Я хотел бы также сообщить, что в целях обеспечения соблюдения религиозными организациями мер профилактики по вашему поручению правительством Вологодской области передано Вологодской митрополии две тысячи одноразовых масок, — доложил главе региона замгубернатора Евгений Богомазов.

На Пасху праздничные богослужения в храмах Вологодской области будут проводиться, однако митрополит и губернатор просят жителей их не посещать из-за угрозы распространения коронавируса. Освященные куличи, если это необходимо, пенсионерам могут доставить волонтеры, отмечают в штабе.

Ранее NewsVo сообщал, что будет организована онлайн-трансляция Пасхального богослужения из Воскресенского кафедрального собора в Вологде. Посмотреть ее можно будет на интернет-канале «ТВ35», на YouTube канале Вологодской митрополии «София»,, а также в социальных сетях.