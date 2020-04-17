Спектакль «Шампанского!..» Вологодского ТЮЗа можно посмотреть в записи 17 и 18 апреля

Спектакль Вологодского театра для детей и молодежи «Шампанского!..» можно посмотреть онлайн 17 и 18 апреля на сайте cultinfo.ru.

В основе сюжета известные водевили Антона Чехова «Медведь», «Свадьба» и «Юбилей». Автор сценария и режиссер постановки народный артист России Борис Гранатов несколько переработал пьесы, добавив в них фразы из других произведений и дневников писателя.

- Каждая из историй заставляет зрителя не просто улыбнуться, а засмеяться в полный голос над нелепостью той или иной ситуации и абсурдностью поведения героев, - пишет о спектакле сайт Cultinfo. - С каждым новым водевилем этот абсурд возрастает в геометрической прогрессии, достигая своего апогея в финале спектакля. На фоне шумного свадебного гуляния история маленького мальчика-слуги, который среди этого балагана одинок и несчастен, кажется еще более трагичной…

Премьера спектакля состоялась в октябре 2012 года.

Спектакль «Шампанского!..» доступен для просмотра с 15.00 17 апреля и 18 апреля в течение дня на сайте Cultinfo.ru в рамках областного проекта «Онлайн-культура».

