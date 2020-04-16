Анализы на коронавирус в Вологодской области больше не будут перепроверять в Москве

16.04.2020 [Общество]

Положительные результаты анализов на коронавирус в Вологодской области больше не будут отправлять в Москву на перепроверку - местная лаборатория доказала свою точность. Об этом заявили на заседании оперативного штаба в региональном правительстве.

— Все те исследования, которые были проведены на базе Центра гигиены и эпидемиологии, положительные на COVID, они считаются окончательными. То есть никакого подтверждения больше не требуется. Все положительные исследования на коронавирусную инфекцию, которые были получены в лабораториях  Вологды, Череповца и Великого Устюга (бюджетные учреждения здравоохранения) и одна коммерческая лаборатория — ООО «Центр лабораторной диагностики», они, как и ранее было, должны будут их подтвердить на базе Центра гигиены и эпидемиологии, — рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ирина Кузнецова.

В лабораториях Вологодской городской поликлиники №1, Медсанчасти «Северсталь» и Великоустюгской ЦРБ проводят исследования биологического материала от граждан, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с заболевшими COVID-19. Тест проводят перед плановой госпитализацией прибывшим из других регионов РФ и зарубежных стран, иностранным гражданам, прибывшим в регион в течение последних 14 дней, и лицам из групп повышенного риска (таксисты ,кондукторы, продавцы и т.д).

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде с сегодняшнего дня частные медцентры начали проводить тестирования на коронавирус. Стоимость анализа — 1600 рублей, берется мазок из зева носоглотки.

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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