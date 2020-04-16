В Вологде частные медцентры начали проводить тестирование на коронавирус

16.04.2020 [Общество]

Жители Вологды смогут сдать анализ на коронавирус в частных медцентрах, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Услуга платная, забор материала (мазок из зева носоглотки) проводится с перерывом в 10 минут, необходима предварительная запись. Каждому обратившемуся измеряют температуру тела. 

— Для безопасности организована дезинфекция мест общего пользования, повышены санитарные требования, согласно рекомендациям Министерства здравоохранения РФ и Роспотребнадзора. Результаты теста будут известны в течение двух суток, — говорится в сообщении пресс-службы.

Так, сдать тест на COVID-19 по желанию в частном порядке можно в Вологде на ул. Карла Маркса, 80 ежедневно (кроме субботы) с 7 до 11 утра. Запись телефону (88172) 26-44-26.  Еще одна компания готова сделать анализ на коронавирус по двум адресам: Набережная 6й Армии, 201 и ул. Возрождения, 9. Телефоны для записи (88172) 28-50-05, 70-06-09, 51-07-09. Стоимость - 1600 рублей. 

Специалисты просят обратить внимание на то, что анализы разрешено брать только у лиц без признаков ОРВИ; у тех, кто в последние месяцы не был за границей и не имел прямых контактов с установленными заболевшими COVID-19. Таким вологжанам врачи настоятельно рекомендуют оставаться дома и вызывать врача либо в своей поликлинике, либо (в случае затруднений) по телефону областной телефонной горячей линии 8-800-200-93-88.

Ранее NewsVo сообщал, что количество подтвержденных случаев коронавируса в Вологодской области за сутки выросло до 67. Такие данные по состоянию на 9.30 утра 16 апреля приводит сайт правительства региона. При этом в Череповце 39 подтвержденных случаев, в Вологде — 18 случаев, в Кадуйском районе — 2, в Шекснинском — 5, в Вологодском — 2, в Кичменгско-Городецком — 1. Диагноз не подтвержден официально еще у 6 жителей Череповца. Кроме того,  в Устюженском районе выявлен первый пациент с подозрением на коронавирус. 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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