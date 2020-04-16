Первый пациент с подозрением на коронавирус выявлен в Великоустюгском районе

В Вологодской области менее, чем за полдня, выросло количество подтвержденных случаев коронавируса. Так, в 9.30 утра правительство региона сообщало о 67 зараженных, в 15.00 - уже о 77.

— На три часа дня у нас появились обновленные данные, уже 77 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, еще раз подчеркиваю, подтвержденных официальной лабораторией Роспотребнадзора. В том числе 10 новых случаев. Плюс три случая Вологда, плюс шесть — Череповец, плюс один случай — Устюженский район. Таким образом, распределение заболевших по территории: 45 — город Череповец, 21 — город Вологда, 2 — Кадуйский район, 5 — Шекснинский район, 2- Вологодский район, 1 — Кич-Городецкий район, 1 — Устюженский район, — озвучил на заседании оперативного штаба новые данные глава региона Олег Кувшинников.

Из 77 заболевших 29 человек находятся в больнице, 39 болеют дома в режиме самоизоляции, девять человек уже выздоровело. Среди госпитализированных нет людей в тяжелом состоянии, нет подключенных к аппаратам ИВЛ.

По словам главы региона, днем 16 апреля также появилась информация о первом выявленном пациенте с подозрением на коронавирус в Великоустюгском районе. Он пока не подтвержден лабораторией в Москве, но личности всех контактировавших уже устанавливаются.

В Чагодощенском районе сейчас тоже устанавливают общавшихся с пациентом, заболевшим коронавирусом. Правда, как сообщают местные власти, разносчика инфекции на территории мунциипалитета уже нет.

— Сегодня одному человеку, временно находившемуся на территории Чагодощенского района, поставлен диагноз «подозрение на коронавирусную инфекцию». Анализы направлены в референс-центр Роспотребнадзора в Москве для подтверждения диагноза. Обращаю внимание, что заболевший не является жителем района и в настоящее время выехал за его пределы, — написал в соцсети глава района Александр Косёнков.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде частные медцентры начали проводить тестирование на коронавирус. Берется мазок из носоглотки, стоимость - 1600 рублей.