Никольчанина, который до смерти избил гостя за нечистоплотность, приговорили к пяти годам колонии

В Никольском районе суд огласил приговор 59-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении смертельных травм знакомому.

Как NewsVO сообщал ранее, 54-летнего потерпевшего доставили в центральную больницу района 10 октября 2019 года. В бессознательном состоянии его забрали из одной из квартир дома на улице Молодёжной в посёлке Борок, где он гостил. 15 октября мужчина скончался не приходя в сознание. По подозрению в причинении смертельных травм пострадавшему был задержан хозяин квартиры.

«Следствием и судом установлено, 10.10.2019 в вечернее время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, из личной неприязни к 54-летнему гостю, не соблюдавшему чистоту и порядок в его доме, нанес ему несколько ударов в область головы и грудной клетки, после чего продолжил выпивать спиртное. Видя, что тот не встает и не приходит в сознание, мужчина вызвал бригаду скорой медицинской помощи», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет колонии строгого режима.