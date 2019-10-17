В Никольском районе хозяин квартиры избил гостя за нечистоплотность

17.10.2019 [Происшествия]

В Вологодской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 59- летнего жителя Никольского района. Он, будучи пьян, избил 54-летнего гостя за то, что тот не соблюдал чистоту в его квартире. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

10 октября мужчину с травмами доставили в Никольскую центральную районную больницу. В бессознательном состоянии его забрали из одной из квартир дома на улице Молодёжной в посёлке Борок Никольского района, где гостил погибший. 15 октября он скончался, не приходя в сознание, о чём сообщили следователям.

По подозрению в причинении смертельных травм потерпевшему был задержан хозяин квартиры.

«По версии следствия, 10.10.2019 в вечернее время подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, из личной неприязни к 54-летнему гостю, не соблюдавшему чистоту и порядок в его доме, нанес ему несколько ударов в область головы и грудной клетки, после чего продолжил выпивать спиртное», — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Увидев, что избитый гость не приходит в сознание, мужчина вызвал бригаду скорой помощи. Спустя несколько дней пострадавший скончался в больнице.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тэги: гибель человека

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