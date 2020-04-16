Спектакль «Дон Жуан» Вологодского драмтеатра можно посмотреть в интернете 16 и 17 апреля

16.04.2020 [Культура]

Спектакль «Дон Жуан» по пьесе Мольера в постановке Зураба Нанобашвили зрители смогут увидеть 16 и 17 апреля на сайте Cultinfo.

— Настоящие итальянские страсти разгораются на сцене, но это спектакль не о любви, а о вызове, который Дон Жуан смело бросает обществу, сообщает о спектакле сайт cultinfo. Он отрицает всё, кроме страсти, и ни одна дама не может устоять перед его обаянием. А он ведет игру, и каждое разбитое сердце — всего лишь новое приключение. Он хорош собой, умен, приятен в общении — в этом мужчине есть все, чтобы покорять и в то же время не быть покоренным. Он с легкостью рвет любовные отношения, ничуть не сожалея о своих бессердечных поступках. На его голову сыплются проклятия, за ним охотятся, чтобы отомстить за честь жен и сестер, но всё это лишь сильнее разжигают в нем огонь азарта.

Премьера спектакля «Дон Жуан» состоялась в Вологодском драматическом театре в октябре 2013 года.

Спектакль доступен для просмотра в 11:00 16 апреля и 17 апреля в течение дня на сайте Cultinfo.ru в рамках областного проекта «Онлайн-культура».

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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