Спектакль «Дон Жуан» Вологодского драмтеатра можно посмотреть в интернете 16 и 17 апреля

Спектакль «Дон Жуан» по пьесе Мольера в постановке Зураба Нанобашвили зрители смогут увидеть 16 и 17 апреля на сайте Cultinfo.

— Настоящие итальянские страсти разгораются на сцене, но это спектакль не о любви, а о вызове, который Дон Жуан смело бросает обществу, сообщает о спектакле сайт cultinfo. Он отрицает всё, кроме страсти, и ни одна дама не может устоять перед его обаянием. А он ведет игру, и каждое разбитое сердце — всего лишь новое приключение. Он хорош собой, умен, приятен в общении — в этом мужчине есть все, чтобы покорять и в то же время не быть покоренным. Он с легкостью рвет любовные отношения, ничуть не сожалея о своих бессердечных поступках. На его голову сыплются проклятия, за ним охотятся, чтобы отомстить за честь жен и сестер, но всё это лишь сильнее разжигают в нем огонь азарта.