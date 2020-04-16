Череповчанина осудили за кражу 48 люков с газопроводов

Жителя Череповца приговорили к лишению свободы за кражу газового оборудования. Мужчина снимал с газопроводов специальные люки - коверы - и сдавал их в металлолом.

Ранее NewsVo сообщал, что летом 2019 года при проверке газовых участков в Индустриальном районе специалисты обнаружили отсутствие 30 стальных и чугунных коверов – люков, предназначенных для доступа к системе газопровода.

Полицейские задержали подозреваемого – 53-летнего безработного местного жителя.

«Как выяснили полицейские, череповчанин ходил по дворам города и собирал металлолом, а также каждый раз снимал по несколько чугунных коверов с газовых колодцев, и все это вместе сдавал в пункт приема», - сообщала пресс-служба УМВД по Вологодской области.

В полиции полагают, что задержанный причастен к тринадцати аналогичным кражам, в том числе в Северном районе города. В ходе следствия выяснилось, что с 06 июня 2019 года по 26 июля 2019 года обвиняемым было похищено 48 газовых коверов на сумму более 95 тысяч рублей, сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Вологда».

Свою вину в совершении преступления мужчина полностью признал. Учитывая и явку с повинной, и рецидив преступлений, суд назначил череповчанину наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет возместить газовой компании причиненный ущерб.