Безработный череповчанин воровал люки с газопроводов

31.07.2019 [Происшествия]

В Череповце по подозрению в краже газового оборудования полицейские задержали 53-летнего мужчину.

В полицию обратилась сотрудница одного из предприятий города. Она сообщила, что при проверке  газовых участков в Индустриальном районе, обнаружила отсутствие 30 стальных и чугунных коверов – люков, предназначенных для доступа к системе газопровода.

Полицейские задержали подозреваемого – 53-летнего безработного местного жителя.

«Как выяснили полицейские, череповчанин ходил по дворам города и собирал металлолом, а также каждый раз снимал по несколько чугунных коверов с газовых колодцев, и все это вместе сдавал в пункт приема», - пресс-служба УМВД по Вологодской области.

В полиции полагают, что задержанный причастен к тринадцати аналогичным кражам, в том числе в Северном районе города.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Newsvo ранее писал, что в Устюженском районе бывший сотрудник исправительной колонии и двое его знакомых подозреваются в краже 600 кг металлолома с территории учреждения.

Тэги: металлолом

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