Сотрудник исправительной колонии в Устюжне украл с ее территории 600 кг металлолома

В Устюженском районе бывший сотрудник исправительной колонии и двое его знакомых подозреваются в краже 600 кг металлолома с территории учреждения.

По данным регионального управления Следственного комитета, кража произошла в период 7-9 июня 2019 года:

- 32-летний сотрудник ФКУ ИК-20 УФСИН России по Вологодской области и двое его родственников 18 и 20 лет, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили с нережимной территории колонии металлолом общим весом не менее 600 килограмм.

Похищенное имущество обнаружилось в одном из пунктов приема металлолома, куда подозреваемые сдали его за 5 тысяч рублей. Сотрудник колониии был уволен.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору).