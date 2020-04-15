Вологодские школьники уйдут на летние каникулы на неделю позже

15.04.2020 [Общество]

В департаменте образования Вологодской области рассказали, что школьники региона позже уйдут на каникулы летом из-за того, что не учились одну неделю в апреле. Эту информацию 15 апреля NewsVo подтвердили в пресс-службе ведомства.

При этом школы скорректируют календарный учебный график на то количество дней, на которые были продлены весенние каникулы. Столько дети и будут учиться в июне.

Как ранее сообщал NewsVo, в Вологде, как и во всей области, школьники с 6 апреля вышли на дистанционное обучение. Уже в первый день у родителей появилось много вопросов к новому формату работы. У одних «все виснет», у других вообще нет дома необходимого количества гаджетов для обучения детей, кто-то работает, и за уроками приходится сидеть с вечера до поздней ночи, кто-то возмущен огромным количеством заданий. NewsVo собрал мнения родителей, педагогов, а также официальную позицию департамента образования региона по поводу «дистанционки» в специальном материале. 

 

Тэги: школьники

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