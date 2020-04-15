41 автомобиль не пустили в Вологду после проверки на КПП за сутки

Более четырех десятков авто не пустили в Вологду 14 апреля после проверки на КПП. Об этом в прямом эфире в соцсети рассказал мэр города Сергей Воропанов.

— Сегодня, как и вчера, работают шесть КПП на въездах в город. Статистика на вчерашний день: въехало в город почти 6 000 автомобилей, из них развернули 41 автомобиль, это авто из других регионов, в основном, питерского направления, московского. Эти люди не могли объяснить, с какой целью они едут в наш город, не могли предъявить ни прописки, ни документов. Эти машина поехали туда, откуда приехали. Больше всего автомобилей, как показал вчерашний день, по питерскому и сокольскому направлению, — сказал мэр Сергей Воропанов.

По словам мэра, с 15 апреля будут внесены коррективы в работу КПП.

— Обсуждали сложившуюся ситуацию с представителями полиции, ГИБДД, выезжали на место. Будут организованы до конца дня два поста на въезде в город со стороны Санкт-Петербурга, Кроме того, будет перестроена схема движения — все, что касается Пошехонского шоссе и Пошехонского кольца. Вчера большая пробка была, под сотню грузовиков по московскому, по питерскому направлению Теперь все мы понимаем, какое количество грузового транспорта приходит и ездит по нашим дорогам.

Воропанов также отметил, что часть автомобилей разворачивалась, не доезжая до пунктов проверки. Среди них были жители районов, которые ехали в город без острой надобности, «просто погулять».

— Нельзя допускать такого свободного шатания по улицам. Мы еще даже не перекрыли город, а получили уже столько негатива. Вчера и сегодня мы работаем в тестовом режиме, я думаю, что с четверга, с 16 числа, сотрудники ГИБДД будут спрашивать пропуск на въезд в город. И одну из полос, например, по Ленинградскому шоссе мы планируем сделать по пропускам, чтобы они не стояли в общей очереди. И прорабатываем еще архангельское направление, где это можно сделать. Работа по совершенствованию работы КПП проводится, — сказал Воропанов.

Мэр также пояснил, что с 16 апреля в городе начнут составлять протоколы на тех, кто нарушает режим самоизоляции. Ответственность предусмотрена ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации).

— У нас режим ЧС не введен, у нас режим повышенной готовности, карантин, и, по этой статье для граждан предусмотрено предупреждение или административный штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 50 тысяч, для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юрлица — от 30 до 50 тысяч, юридические лица — от 100 тысяч рублей. Пожалуйста, обратите внимание. Когда вас привлекут к ответственности, поздно будет ругаться в соцсетях. Сейчас тут комментарий был — без режима ЧС идите на три буквы. Молодой человек, вы сами можете туда идти, куда написали. У нас не режим ЧС, а режим повышенной готовности, все в соответствии с законом, — говорит Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что 15 апреля в Вологодской области суд вынес первое решение по делу о нарушении режима самоизоляции. Череповчанина оштрафовали на тысячу рублей за выход из дома без уважительной причины.