В правительстве Вологодской области собираются потратить 185 тысяч рублей на покупку трех телевизоров

Управление по эксплуатации зданий правительства Вологодской области собирается купить три телевизора за 185 тысяч рублей. Объявление об аукционе по поиску подрядчика на поставку техники появился на сайте госзакупок 13 апреля. Прием заявок окончится 22 апреля.

Заказчиком выступает бюджетное учреждение по обеспечению содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области «Управление по эксплуатации зданий». Чиновникам потребовалось три телевизора разрешением 3840*2160 дюйма (качество 4K), белого цвета. Размеры с подставкой 1130*740*350 мм. Кроме этого, телевизор должен иметь встроенные технологии интеграции интернет и цифровых интерактивных сервисов, технологии улучшения звука, автоматическую настройку каналов телевидения, таймер включения и выключения, функцию воспроизведения файлов с USB устройств, технологию улучшения изображения локальным диммированием подсветки, датчик освещения и Web-браузер.

Телевизоры будут закуплены за счет бюджета Вологодской области на 2020 год. Средняя цена одного телевизора - 61 800 рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что за установку ТВ-тюнера в BMW правительства Вологодской области индивидуальному предпринимателю заплатят 330 тысяч рублей.