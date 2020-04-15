В Вологде монтируют новые автобусные остановки

15.04.2020 [Общество]
В Вологде монтируют новые автобусные остановки

10 новых автобусных остановок смонтировали в Вологде. Они появились на проспекте Победы, на Советском проспекте, улице Чернышевского, улице Зосимовской, Конева, Можайского, Гагарина и на Пошехонском шоссе.

— Конструкции, изготовленные из дерева, металла и поликарбоната, были установлены в основном взамен старых. Эта работа продолжится и далее, — написал на своей странице в соцсети начальник департамента городского хозяйства администрации города Вологды Алексей Шумилов.

Ранее NewsVo сообщал, что аукцион по выбору подрядчика на поставку и монтаж остановок выиграло ООО «Теплогидротехнологии». Фирма предложила выполнить работу за 622,4 тысячи рублей, хотя начальная цена контракта, предложенная властями, была гораздо больше — 1,5 млн рублей. 

Тэги: остановки
Фото со страницы Алексея Шумилова

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