10 новых автобусных остановок смонтируют в Вологде

10 новых остановочных комплексов из дерева и поликарбоната должны смонтировать в Вологде до конца марта. Контракт на проведение работ городская администрация заключила с ООО «Теплогидротехнологии». Фирма предложила выполнить работу за 622,4 тысячи рублей, хотя начальная цена контракта, предложенная властями, была гораздо больше — 1,5 млн рублей.

— Остановки для ожидания общественного транспорта установят на пр. Победы, 66, на остановке «Драмтеатр» на Советском проспекте, ул. Чернышевского, 70 и 106, ул. Зосимовской, 49, ул. Конева, 20, на двух остановках «Депо» на ул. Можайского, ул. Гагарина, 15 и на Пошехонском шоссе, 38, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Остановки имеют металлический каркас, деревянную обшивку и крышу из поликарбоната, подобные уже установлены на улице Сергея Преминина и возле стадиона «Витязь».

Ранее NewsVo сообщал, что в прошлом году в Вологде возникли проблемы с монтажом новых автобусных остановок. Так, летом 2019 года администрация заключила госконтракт на монтаж десяти металлических остановок с ООО «Деревянные дома Северо-Запада». 4 сентября, при приемке работ, комиссия выявила ряд недостатков: отсутствие некоторых элементов крепления, поврежденные элементы при транспортировке остановок, подтеки после покраски и не зашлифованные сварные швы. В итоге конструкции пришлось увозить на доработку, а жители недоумевали, куда пропадают остановки.