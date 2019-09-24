Глава Вологды объяснил, почему в городе пропало несколько новых автобусных остановок

Глава Вологды Юрий Сапожников на своей странице в соцсети объяснил, куда в городе пропадают новые автобусные остановки. Оказывается, при приемке работ у чиновников оказались претензии к работе подрядчика, и тот увез конструкции на доработку.

О том, что остановки пропали из Прилук, из поселка Молочное, жители писали в соцсетях.

— Тем временем иллюзия хорошей жизни в городе начинает рассеиваться. В Прилуках, например, сегодня куда-то пропала новая остановка на улице Мелиораторов, стремительно появившаяся в разгар выборной кампании, — пишет Игорь Филиппов.

По словам главы города, исчезновение остановок с выборами никак не связано. Летом администрация заключила госконтракт на монтаж десяти металлических остановок с ООО «Деревянные дома Северо-Запада». 4 сентября, при приемке работ, комиссия выявила ряд недостатков: отсутствие некоторых элементов крепления, поврежденные элементы при транспортировке остановок, подтеки после покраски и не зашлифованные сварные швы.