Череповецкая «Северсталь» подтвердила свое участие в будущем сезоне КХЛ

14.04.2020 [Спорт]

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов в интервью официальному сайту лиги рассказал что все клубы, кроме «Адмирала» из Владивостока, подтвердили свое участие в будущем сезоне КХЛ.

«К сожалению, объявил о своём неучастии «Адмирал», с остальными клубами, в том числе и теми, которые упоминались в СМИ как «проблемные», мы общались. Все подтвердили своё участие. Разговаривали мы и с руководством регионов наших клубов. Готовимся начать в сентябре. Конечно, всё будет зависеть от развития ситуации с эпидемией.» 

Ранее портал Metaratings.ru внес хоккейный клуб «Северсталь» в список из семи клубов Континентальной хоккейной лиги, которые могут вслед за «Адмиралом» пропустить сезон-2020/21. 
Кроме того, стало известно что решением общего собрания учредителей с 14 апреля 2020 года директором САНО «ХК «Северсталь» назначен Канаков Николай Викторович. Николай Канаков ранее занимал должность заместителя директора. Всего же на различных должностях в хоккейном клубе он работает с 2004 года, сообщает официальный сайт клуба.

Тэги: хоккей

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