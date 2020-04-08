ХК "Северсталь" может пропустить пропустить сезон-2020/21

08.04.2020 [Спорт]

Портал Metaratings.ru внес хоккейный клуб «Северсталь» в список из семи клубов Континентальной хоккейной лиги, которые могут вслед за «Адмиралом» пропустить сезон-2020/21.

— При самом негативном развитии событий из-за мировой пандемии коронавируса, в следующем сезоне КХЛ не сыграют четыре клуба Западной конференции — «Йокерит», «Сочи», «Северсталь» и рижское «Динамо». Ещё три клуба может потерять «Восток» — «Барыс», «Нефтехимик» и «Амур», — отмечается в публикации.

Возможное снятие «Сочи», «Северстали», «Нефтехимика» и «Амура» связывают с финансовым аспектом. По мнению авторов публикации, кризис, вызванный коронавирусом, повлияет на финансирование клубов государственными и полугосударственными спонсорами.

В ХК «Северсталь» пока эту информацию не прокомментировали. 

В минувшем сезоне «Северсталь» вошла в ТОП-100 самых посещаемых клубов Европы, речь идет о среднем количестве зрителей на их матчах. "Металлурги" за год поднялись с 101 на 86 место. В среднем на их матчи приходило  4145 зрителей, сообщают "Санкт-Петербургские ведомости".

Тэги: ХК «Северсталь»

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