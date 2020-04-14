Спектакль «Способный ученик» Вологодского ТЮЗа покажут онлайн 14 апреля

14.04.2020 [Культура]

Онлайн-показ спектакля «Способный ученик» Вологодского театра для детей и молодежи состоится 14 апреля с 17:00 до 18:30.

Это психологический триллер по пьесе Ирины Васьковской в постановке народного артиста России Бориса Гранатова. Премьера спектакля состоялась 21 декабря 2019 года.

- Тодд Боуден – любознательный и способный ученик. Один из самых лучших спортсменов в школе, - говорится о сюжете на сайте театра. - Он прекрасно ладит с родителями и учителями. Однажды Тодд узнаёт, что старик, живущий по соседству с ним – нацистский преступник. Несмотря на достоверность этой информации, мальчишка не собирается сдавать преступника правительству. Тодд Боуден использует беглого нациста в своих личных интересах…

Роли исполняют заслуженный артист РФ Игорь Рудинский и Василий Лимонов.

Видеозапись спектакля «Способный ученик» будет доступна только во время показа – 14 апреля с 17.00 до 18.30 на сайте Cultinfo.ru в рамках областного проекта «Онлайн-культура».

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