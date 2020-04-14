Количество жителей Вологды с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 11 человек

14.04.2020 [Общество]

50 жителям Вологодской области официально поставлен диагноз «коронавирусная инфекция». За сутки количество подтвержденных случаев заражения увеличилось на семь. Еще 18 человек ждут подтверждения диагноза из московского референс-центра.

Так, на 9.30 утра 14 апреля в Череповце по-прежнему 36 пациентов с подтвержденным коронавирусом, трое - с предварительным диагнозом. В Вологде за сутки диагноз подтвердился еще у четверых жителей - теперь их 11, 8 человек под подозрением на заражение.  Кроме того, официально подтверждены два случая заражения коронавирусом в Кадуйском районе и один -  в Шекснинском. Предварительный диагноз "коронавирусная инфекция" у четырех жителей Шекснинского района, двух - Вологодского, одного - Кичменгско-Городецкого.

Скриншот с сайта правительства Вологодской области

Ранее NewsVo сообщал, что на этой неделе всех, кто будет въезжать в Вологодскую область из других регионов, обяжут соблюдать двухнедельный карантин и сдать тесты на коронавирус. На контрольно-пропускных пунктах на въезде в регион будут проводиться замеры температуры, выдача памяток об ответственности за распространение инфекции, заполнение анкет и внесение в специальную базу. Местные власти в каждом муниципалитете обязаны будут отследить прибытие граждан и проконтролировать соблюдение ими всех установленных мер.

В соцсетях утром 14 апреля появились сообщения о том, что на въездах в Вологду из-за проверок на КПП образовались огромные пробки.

 

 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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