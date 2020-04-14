Количество жителей Вологды с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 11 человек

50 жителям Вологодской области официально поставлен диагноз «коронавирусная инфекция». За сутки количество подтвержденных случаев заражения увеличилось на семь. Еще 18 человек ждут подтверждения диагноза из московского референс-центра.

Так, на 9.30 утра 14 апреля в Череповце по-прежнему 36 пациентов с подтвержденным коронавирусом, трое - с предварительным диагнозом. В Вологде за сутки диагноз подтвердился еще у четверых жителей - теперь их 11, 8 человек под подозрением на заражение. Кроме того, официально подтверждены два случая заражения коронавирусом в Кадуйском районе и один - в Шекснинском. Предварительный диагноз "коронавирусная инфекция" у четырех жителей Шекснинского района, двух - Вологодского, одного - Кичменгско-Городецкого.



Скриншот с сайта правительства Вологодской области

Ранее NewsVo сообщал, что на этой неделе всех, кто будет въезжать в Вологодскую область из других регионов, обяжут соблюдать двухнедельный карантин и сдать тесты на коронавирус. На контрольно-пропускных пунктах на въезде в регион будут проводиться замеры температуры, выдача памяток об ответственности за распространение инфекции, заполнение анкет и внесение в специальную базу. Местные власти в каждом муниципалитете обязаны будут отследить прибытие граждан и проконтролировать соблюдение ими всех установленных мер.

В соцсетях утром 14 апреля появились сообщения о том, что на въездах в Вологду из-за проверок на КПП образовались огромные пробки.