Всех въезжающих в Вологодскую область из других регионов будут тестировать на коронавирус

13.04.2020 [Общество]

Всех, кто будет въезжать в Вологодскую область из других регионов, обяжут соблюдать двухнедельный карантин и сдать тесты на коронавирус. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба главы региона.

«К нам эта инфекция пришла из других стран, а потом – из других регионов. Семь случаев завезены из Санкт-Петербурга, три – из Москвы, по два – из Европы и Беларуси, по одному – из США, Шри-Ланки и Республики Дагестан. Все остальные случаи - заражения от этих лиц, — рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. — Поэтому нам нужно жёстко контролировать всех, кто въезжает в нашу область, и знать про каждого: где он, что он делает, каково его состояние».

На контрольно-пропускных пунктах на въезде в регион будут проводиться замеры температуры, выдача памяток об ответственности за распространение инфекции, заполнение анкет и внесение в специальную базу. Местные власти в каждом муниципалитете обязаны будут отследить прибытие граждан и проконтролировать соблюдение ими всех установленных мер.

Транзитный транспорт тоже будут контролировать: замер температуры, вручение памятки, а также заполнение анкеты. Все без исключения водители и пассажиры, пересекающие границы области, будут вноситься в специализированную электронную базу данных, которая отслеживать их дальнейшее пребывание в регионе вплоть до выезда.

Олег Кувшинников также предупредил, что Москва, Московская область и Санкт-Петербург вводят пропускные режимы, а это значит, что выехать туда из региона в ближайшее время будет затруднительно. 

 «Я напоминаю всем вологжанам, что выехать из Череповца, Вологды, любого района в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург будет невозможно. Без какой-либо экстренной надобности ни меня, ни членов Правительства, ни жителей области никто туда не пустит», — напомнил Олег Кувшинников.

Согласно последним рекомендациям Минздрава, все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус. Для тестирования, по словам губернатора, в регион будет закуплено в ближайшее время 10 тысяч тест-систем. 

По данным на вечер 13 апреля в регионе 43 подтвержденных случая коронавирусной инфекции ( 36 - Череповец, 7 - Вологда).  Предварительный диагноз "коронавирусная инфекция" поставлен также трем жителям Череповца, одиннадцати жителям Вологды, пяти жителям Шекснинского района, двум - Кадуйского, по одному случаю в Вологодском и Кичменгско-Городецком районах.

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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