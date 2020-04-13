Минздрав рекомендует медикам рассматривать все случаи ОРВИ как подозрение на коронавирус

Министерство здравоохранения России порекомендовало медикам рассматривать все случаи ОРВИ как подозрение на коронавирус. Об этом говорится во временных методических рекомендациях для медработников, которые публикует "Коммерсантъ" (.pdf).

«Наблюдается спад заболеваемости сезонными ОРВИ на фоне нарастания заболеваемости COVID-19. Принимая во внимание такие эпидемиологические особенности, любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19»,— говорится во временных методических рекомендациях для медработников. Отмечается, что любой случай острой респираторной инфекции считается подозрительным на COVID-19 по определению «подозрительного случая» и «при отсутствии других известных причин, которые объясняют клиническую картину вне зависимости от эпидемиологического анамнеза».

В рекомендация также изложены отличия коронавирусной инфекции от других заболеваний. Так, инкубационный период при большинстве ОРВИ не превышает трех дней, то при коронавирусе - от 1 до 14 дней. При гриппе заболевание начинается остро, а при COVID-19 и ОРВИ, как правило, нарастает постепенно. При гриппе и ОРВИ одышка и затрудненное дыхание «отмечаются значительно реже, чем при COVID-19».

Ранее NewsVo сообщал, что, по данным на утро 13 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса в Вологодской области выросло до 43. В Череповце по-прежнему 36 заболевших, в Вологде 7 — плюс один по сравнению с 12 апреля. Кроме того, за сутки в областной столице с 9 до 11 человек выросло количество пациентов с подозрением на коронавирус.