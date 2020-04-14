Из-за пала травы огонь подобрался к деревням в Череповецком районе

Под Череповцом в Тоншаловском сельском поселении в ночь на 14 апреля ликвидировали возгорание сухой травы на площади более 40 гектаров. Местные жители в соцсетях сообщают, что огонь вплотную подошел к дачным поселкам.

Фото из группы "Вологодская правда" в соцсети

Пламя быстро подошло к деревне из-за сильного ветра.

- Огонь был остановлен в 150 метров от деревни Кальнинское. В ликвидации участвовало 8 единиц техники, 29 человек личного состава, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Второй пал травы площадью 3 гектара накануне был ликвидирован в Югском сельском поселении, пламя удалось остановить в 200 метрах от деревни Рослино.

Ранее NewsVo сообщал, что на территории Вологодской области с 1 апреля до 11 мая 2020 года установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещается выжигание сухой травы на землях всех категорий; использование открытого огня и разведение костров; посещение территорий торфяников и въезд машин на эти территории. За нарушение требований режима предусмотрена административная ответственность.