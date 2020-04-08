Более 90 гектаров сухой травы выгорело в Вологодской области с начала сезона

44 загорания сухой травы на площади свыше 91 гектара произошло в Вологодской области по данным на 8 апреля. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Ранее NewsVo писал, что самый большой пожар произошел вблизи поселка Фетинино в Вологодском районе - там огнем была охвачена территория общей площадью около 40 гектаров.

На территории области с 1 апреля до 11 мая 2020 года установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещается выжигание сухой травы на землях всех категорий; использование открытого огня и разведение костров; посещение территорий торфяников и въезд машин на эти территории. За нарушение требований режима предусмотрена административная ответственность.

Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области и Противопожарная служба Вологодской области обращаются к жителям и гостям региона с просьбой о соблюдении требований пожарной безопасности.