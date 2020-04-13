Гид Нина Смелкова расскажет онлайн об эпидемиях прошлого в Вологде

Экскурсовод бюро "Вокруг да около" Нина Смелкова расскажет в режиме онлайн-лекции, как раньше справлялись с эпидемиями в Вологде. Трансляция стартует в 18 часов 13 апреля на странице Вологодской областной библиотеки в соцсети.

- Расскажу про эпидемии в тишайшей Вологде. Немного чумы, холеры, загадочной "скорби" и, конечно, "болезнь нынешняго времени". Будут вопросы и заглавный из них: как нам знания об эпидемиях прошлого могут быть полезны сегодня? - так анонсировала лекцию Нина.

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