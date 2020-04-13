Школьник из Вологды Кирилл Пихтов вышел в финал телевикторины «Умники и умницы»

Ученик 11б класса школы № 8 города Вологды Кирилл Пихтов вышел в финал телевикторины «Умники и умницы» на Первом канале.

— Кирилл выиграл конкурс красноречия и получил право выбрать дорожку. Юноша выбрал красную дорожку, допустил ошибку при ответе на первый вопрос и рискнул идти в ва-банк. Затем успешно справился с заданием и дал правильный ответ на второй вопрос ведущего, тем самым став победителем игры, — сообщает департамент образования в группе в соцсети.

Таким образом, в финале программы Кирилл получит право бороться за главный приз — поступление в МГИМО без экзаменов.

Ранее NewsVo сообщал, что в финал телевикторины также прошла Оксана Сергеева из школы № 2 Великого Устюга.