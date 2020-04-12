Бойцы Росгвардии задержали череповчанина, который пришел в магазин в одном нижнем белье

12.04.2020 [Общество]

В Череповце бойцы Росгвардии задержали в магазине дебошира, который пришел за покупками без одежды, в одном нижнем белье. Инцидент произошел вечером 10 апреля в торговой точке на проспекте Победы. 

Сигнал поступил с тревожной кнопки, через несколько минут правоохранители были на месте.

— Росгвардейцы выяснили, что вечером в магазин пришёл посетитель в одном нательном белье. Охранники не впустили гражданина в торговый зал в таком виде. Мужчина стал пререкаться, устроил скандал и стал нецензурно выражаться в адрес всех окружающих.

Дебоширом оказался пьяный 31-летний череповчанин. Мужчина не смог объяснить, почему пришел в магазин в одном исподнем. Его передали сотрудникам полиции. 

Тэги: курьезы, магазин, Росгвардия

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