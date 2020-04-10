Первых вылечившихся от коронавируса пациентов в Череповце могут выписать на следующей неделе

Первых вылечившихся от коронавирусной инфекции жителей Череповца, возможно, выпишут уже на следующей неделе. Сейчас в монопрофильном госпитале на улице Ломоносова находятся 18 человек с подтвержденным диагнозом.

«Двое из пациентов — дети. Степень тяжести у всех разная, но в искусственной вентиляции легких никто не нуждается. Лечим препаратами. Думаю, на следующей неделе будут пациенты на выписку, — рассказал официальному сайту Череповца главврач больницы Андрей Погодин. — В госпитале работают две бригады по восемь человек. Все они прошли тестирование на коронавирус, все здоровы".

Каждые семь дней работников госпиталя тестируют на коронавирус - пока никто из медиков не заболел. Бригады врачей работают в респираторах и специальных защитных костюмах. Персонал обучен, как правильно пользоваться средствами защиты.

Ранее NewsVo сообщал, что территория череповецкого госпиталя разделена на две зоны: "чистую" и "грязную" - территорию, где на лечении находятся инфицированные. По периметру больничного городка патрулирование ведут сотрудники Росгвардии, а медики ночуют в одном из корпусов, не ездя домой.