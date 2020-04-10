Мэр Вологды заявил о необходимости ужесточения карантина

В Вологде хотят ужесточить карантинные меры, поскольку жители города несерьёзно относятся к введённым ограничениям. Об этом заявил мэр Вологды Сергей Воропанов.

«На улицах у нас, к сожалению, сейчас очень много людей без пропусков, очень много детей. Думаю, что нам придется принимать более жёсткие меры. Сегодня будет штаб – будем отрабатывать с полицией [решение этой проблемы]. К сожалению, не все жители нашего города ответственно относятся [к ситуации]. Меня, конечно, это удивляет», – сказал Воропанов во время прямого эфира в соцсетях.

Он также подчеркнул, что опыт других стран показывает, насколько эффективен карантин. Так, он процитировал письмо от мэра китайского города-побратима Интань Ю Сюмина, в котором тот поделился опытом преодоления эпидемии. Все проводимые в городе меры так или иначе сводились к социальному дистанцированию.

Кроме того, Сергей Воропанов напомнил, что накануне в прямом эфире разговаривал с вологжанкой, которая много лет живёт во Франции. По её словам, когда большинство французов начали соблюдать карантин, нагрузка на систему здравоохранения заметно снизилась.

В Вологодской области с 27 марта введён карантин. Жителям нельзя покидать свои дома без особой необходимости. Выходить на улицу можно только, чтобы вынести мусор, выгулять собаку, сходить до ближайшего магазина или аптеки, а также на работу тем, кто имеет спецпропуска.

Людям после 65 лет вовсе запрещено выходить из дома. Они могут пользоваться дистанционными услугами и помощью волонтёров. Их телефоны: 8(8172)75-31-12 (Вологда), 8(8202)57-06-45 (Череповец). Звонить могут жители всех районов – информация будет оперативно передана местным волонтёрам.

В Вологде по состоянию на 10 апреля выявлено 4 случая коронавирусной инфекции, в Череповце – 34, писал Newsvo.

