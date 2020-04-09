«Это как грипп, умноженный раз на двадцать»: живущая в Париже вологжанка рассказала о перенесенном коронавирусе

Мэр Вологды Сергей Воропанов во время своего прямого эфира 9 апреля связался по Skype с вологжанкой, которая сейчас живёт во Франции и переболела коронавирусом. NewsVo предлагает читателям расшифровку их разговора.

Сергей Воропанов: Вчера после эфира со мной связалась вологжанка, которая живет в Париже. Она уже 16 лет живет во Франции, работает там кондитером. Галина и её семья уже пережили и переживают… (проблемы со связью – ред.) Я попросил Галину рассказать свою историю, рассказать о том, что сейчас происходит в Европе. Я ее благодарю за то, что она согласилась выйти с нами в прямой эфир. Галина, как вы себя чувствуете, как дети себя чувствуют? Какая ситуация в Париже?

Галина: У меня уже третья неделя, поэтому можно сказать, что я себя отлично чувствую, если я веду себя хорошо. Это значит, если я никаких усилий не прилагаю, но если я немножко попрыгаю, похожу, то снова начинается отдышка и боль в лёгких. Муж заболел немножко позже, поэтому, думаю, что это я передала ему. Так что он более уставший, у него сильно болит тело. У него, кстати, температура, у меня не было температуры. Дочь- только кашель и немножко уставшая. Мне было тяжелее на второй неделе. Первую неделю была только сильная боль в груди.

Скриншот прямого эфира с мэром Вологды

Несколько лет назад у меня был грипп. Многие говорят, что эта болезнь как грипп. С уверенностью могу сказать, что это как грипп, умноженный раз на двадцать, такие ощущения. Тем более, что у меня была не тяжелая форма этого вируса, потому что я была под надзором. У нас создана платформа во Франции, на которой нужно заполнять анкету два раза в день, и врачи с неё звонят спрашивают, как и что. Если нужно - звонить в скорую. Мне было очень тяжело, но у меня ещё были не тяжелые симптомы. То есть я была дома. Боюсь даже представить тех, кому тяжело.

Сергей Воропанов: Спасибо, Галина! Расскажите, какие мероприятия предпринимаются в вашем городе, как люди к этому относились и какой результат этих мероприятий?

Галина: Относятся, как и везде, многие ворчат, некоторые согласны. Но французы они более дисциплинированные, конечно, очень многие сидят дома. И в эти выходные был первый результат того, что помогает, когда люди сидят дома. Не то что пошел спад обращений в больницу, но немножко успокоилось. Но у нас боятся того, что на этой неделе очень хорошая погода, 26 градусов, и очень многие посыпали на улицу. Поэтому боятся, что снова будет не очень хорошо. А так мы сидим дома почти все: парикмахеры, спортсмены, все-все-все сидят дома. У нас было несколько причин, по которым можно было выйти на улицу и только в течение часа: сходить в магазин, до аптеки, тем, кто должен идти на работу, кто не может работать дистанционно, это продавцы, врачи, электричество, вода… и погулять с собакой.

Скриншот прямого эфира с мэром Вологды

Можно было спортом заниматься в течение часа в радиусе одного километра от дома, но со среды это тоже запрещено, потому что многие пользовались этим разрешением не так, как надо. У нас карантин до 15 апреля, у нас идёт уже четвертая неделя карантина. Четко по телевизору вчера сказали, чтоб без всяких сомнений этот карантин будет продлен. Президент должен был выступить сегодня, но это отложилось до понедельника. Все ждут, какие дополнительные меры он введёт. Все уверены, что это будет ужесточение мер, потому что французы тоже не очень послушные. Пока тебя самого это не коснётся, кажется, что это с кем-то где-то какие-то инопланетяне где-то там. Но на самом деле это всё реально. Это страшно. Цель этой изоляции не в том, что мы не будем болеть, а в том, чтоб хотя бы у врачей было время принять и обслужить тех, кто попадёт в эту беду, как нужно, а не выбирать. За месяц от нескольких сотен больных мы перевалили за несколько тысяч и процент смертности у нас превышает 10%. Это очень много. В Италии это ещё больше. Это наши соседи, мы видим, как все это происходит. Это очень страшно! И лучше всем пересидеть одним разом дома, чтобы это все побыстрее закончилось, чем растягивать на долгие месяцы.

Сергей Воропанов: Галина, я знаю, что вы следите за событиями в России и в Вологде. Я хочу узнать ваше мнение о действиях городских властей и вологжан.

Галина: Что все на улицах и что все ворчат?

Сергей Воропанов: Я этого не говорил, заметьте.

Галина: Ну, у нас тоже ворчат. Если у кого-то есть предложение, которое подойдёт всем, но на данный момент его нет. Это единственный способ. Ну, всем тяжело. Например, мы должны были переезжать, мы не смогли переехать, потому что у нас это запрещено. И мы платим сейчас за две квартиры. У меня свой бизнес, он встал 15 марта, я больше не могу ходить на работу. У нас, кстати, никто не отменял ни плату, ни налоги. Помощи тоже нет. Я прочитала в интернете, что французам дали по 4 тысячи. Ничего нам не дали. Мы тоже сидим. Но испытав это на себе, лучше я буду кушать картошку месяц, просижу дома, но потом с новыми силами пойду дальше работать. И ещё сейчас у нас очень настоятельно советуют носить маски.

Сергей Воропанов: Галина, я знаю, что у вас в Вологде живут родители, кто им помогает с продуктами, с лекарствами. Есть ли какие-то проблемы?

Галина: Лекарств, слава Богу, пока не надо. С продуктами они мне обещают, что папа ходит в магазин один раз в неделю и в маске. Они меня уверяют, что послушно сидят дома.

Сергей Воропанов: Хорошо. Если будет необходимость, вы после эфира оставьте, пожалуйста, координаты ваших родителей. У нас работают волонтеры, помогают всем без исключения людям старшего поколения. Это речь идёт о доставке продуктов и о доставке лекарств, если будет необходимость, мы все это сделаем. У нас каждый ветеран, который обращается на телефон горячей линии, на контроле. Мы заботимся. Волонтеров у нас достаточно, ребята молодые, активные, поэтому обращайтесь, если что мы окажем вам помощь и поддержку.

Галина: Спасибо! Хочу пожелать терпения. В такой момент нужно, чтобы мы все были вместе, чтобы все сплотились, а не каждый против друг друга. Когда-нибудь это закончится.

Сергей Воропанов: Галина, спасибо большое, что нашли время пообщаться! Хочу пожелать вам здоровья, успехов, пусть всё будет хорошо у вас и в вашем родном городе, то есть у нас! Спасибо вам большое! До свидания!

Галина: Спасибо, что держите в курсе каждый день! До свидания!

Записала Елена Петряева