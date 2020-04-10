Жители Маурино в Вологодском районе остались без электричества из-за обрыва проводов

В деревне Маурино под Вологдой в ночь на 10 апреля произошло отключение электричества. Об инциденте сообщил на своей странице глава района Сергей Жестянников.

— Из-за повреждения кабеля местные жители остались без электричества и тепла. Оперативно включились в работу. Энергетическая компания ВОЭК предоставила дизельгенератор, подача электроэнергии восстановлена. Выяснили, что обрыв произошел на участке почти 2 километра, специалисты уже устанавливают точное место обрыва, — пишет Жестянников.

Полностью восстановить электроснабжение планируют к вечеру пятницы. По словам главы района, такая ситуация произошла из-за того, что застройщик в свое время не отремонтировал вторую резервную линию.

— Мы направили письмо в энергетическую компанию, они готовы взять ее на баланс. Завтра встречаюсь с представителем застройщика Александром Юшиным, запустим процесс передачи линии сетевой организации ОА ВОЭК и восстановим резервный канал электроснабжения, чтобы избежать повторения таких ситуаций в будущем, — отметил Сергей Жестянников.

Ранее NewsVo сообщал, что дольщики, купившие квартиры в доме №9 жилого комплекса «Роял парк» в деревне Маурино под Вологдой, больше двух лет не могут добиться завершения строительства объекта. Застройщик – ООО «Строительное управление-35» - постоянно переносит сроки сдачи жилья, а некоторые вологжане тем временем вынуждены платить взносы по ипотеке за недвижимость, которой у них нет. Кроме того, жители Маурино регулярно жалуются властям на сброс канализации из уже построенных и введенных «Су-35» в эксплуатацию домов в реку Евковка.