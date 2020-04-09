Вологодские депутаты одобрили закон об установлении выплат на детей от 3 до 7 лет малоимущим

09.04.2020 [Общество]

С 1 июня малообеспеченные семьи в Вологодской области будут ежемесячно получать пять тысяч рублей на детей от 3 до 7 лет. Соответствующий законопроект одобрили 9 апреля во время сессии депутаты регионального законодательного собрания.

«Напомню, эта мера поддержки была инициирована президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным во время послания Федеральному Собранию. Предполагалось, что она вступит в силу с 1 июля текущего года, но позже глава государства поручил начать выплаты на месяц раньше, то есть с 1 июня. Депутаты фракции «Единая Россия» в кратчайшие сроки разработали соответствующие поправки в закон «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», которые сегодня были единогласно поддержаны депутатами», - рассказал председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.

Отмечается, что в поправках к Конституции забота о детях была провозглашена одной из самых значимых государственных задач:  РФ: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим…»

«Сегодня мы видим реальное подтверждение этому положению. Вологодские малообеспеченные семьи в 2020 году будут дополнительно получать 5 585 рублей на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Подчеркну – на каждого ребенка. Всего, по предварительным оценкам, выплаты будут начислены на 30 тысяч детей. При этом сохранятся все действующие ранее региональные меры поддержки, - заявил Андрей Луценко. – Добавлю, эта мера начнет действовать с 1 января 2020 года, то есть в июне родители получат деньги сразу за полгода».

Как ранее сообщал NewsVo, необходимые средства для новой выплаты малообеспеченным семьям уже заложены в областном бюджете. В 2020 году на эти цели выделяется почти 1,4 млрд. рублей.

Пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области также сообщает, что внеочередная сессия вновь проходила в условиях ограниченного доступа из-за угрозы распространения коронавируса. Так, до начала заседания была проведена полная дезинфекция помещений и оборудования, ограничен круг приглашенных на сессию, в том числе журналистов. Изменилась и рассадка депутатов – теперь они соблюдают социальную дистанцию. А работают, согласно рекомендациям, в медицинских масках.

Материал опубликован в рамках договора с Законодательным собранием Вологодской области 

 

Тэги: ЗСО, выплаты
Фото пресс-службы Законодательного собрания Вологодской области

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