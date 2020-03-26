Более миллиарда рублей в Вологодской области направят на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

26.03.2020 [Общество]

1 млрд  380 млн. рублей будут направлены на выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет в Вологодской области. 77% этих средств (1 059, 3 млн. рублей) поступят из федерального бюджета. Софинансирование из областного бюджета составит 316, 4 млн. рублей, на региональные деньги также будут оплачены услуги почтовых организаций в сумме 4,5 млн.рублей.

— Что важно понимать, во-первых, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума в регионе, значит, семья имеет право на выплату. Во-вторых, выплата назначается с 1 января 2020 года. Возникает вопрос: на скольких детей будет назначаться выплата. Сразу отвечаю: на стольких, сколько у вас есть от 3 до 7 лет, — рассказала заместитель председателя комитета по социальной политике, член фракции «Единая Россия» Людмила Гусева.

Закон закрепил выплаты с 1 января 2020 года. Это значит, что средства можно будет получить «задним числом». Но это в том случае, если к 1 января ребенку уже исполнилось три года. Если три года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату с момента достижения ребенком возраста трех лет.

Как ранее сообщал NewsVo, о ежемесячных выплатах малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет сообщил президент России Владимир Путин в своём послании к Федеральному собранию 15 января 2020 года.

20 марта этого года президент подписал указ, в соответствии с которым вводится дополнительная поддержка в размере половины прожиточного минимума, установленного на ребенка в регионе. В Вологодской области размер выплаты составит 5 585 рублей на каждого ребенка.

ТАСС ранее сообщало, что выплачивать деньги начнут с 1 июля 2020 года. 

— Для организации выплат на детей от трех до семи лет регионам предоставляется технологическая и правовая возможность получения всех необходимых для назначения выплат сведений в рамках межведомственного взаимодействия. Принятые меры позволят назначать пособие просто по заявлению. Собирать справки гражданам не потребуется, — сказал министр труда РФ Антон Котяков.

Заявление о назначении выплаты можно будет направить в электронном виде через портал госуслуг либо подать в МФЦ. О начале приема заявлений сообщат дополнительно.

Тэги: выплаты, дети

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Шесть тысяч жителей Вологодской области недавно прибыли из-за границы и должны быть на карантине
В Вологодском районе сообщают о нарушениях карантина приехавшей из Турции соцработницей
Неделю с 30 марта по 5 апреля в России объявили нерабочей из-за коронавируса
Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке
На бульваре улицы Пирогова в Вологде предлагают оборудовать велодорожки
В Вологде вычислили подозреваемого в поджоге здания «Единой России»
658 вернувшихся из-за границы вологжан обследовали на коронавирус
Губернатор Олег Кувшинников в эфире Первого канала рассказал, как в детстве пас коров
Администрация Вологды купила смартфон Samsung Galaxy за 53 тысячи рублей
Епископ Череповецкий Флавиан подал в отставку
23.03.2020 [Культура]

Каникулы в сети: подборка онлайн-конкурсов, занятий и развлечений для детей

1408
0
24.03.2020 [Культура]

«Онлайн-культура»: в Вологодской области запустили новый интернет-проект

1072
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Онлайн-трансляция спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» пройдет 27 марта
В Вологде отменили земельный налог для дачников, участки которых затопило осенью
Отделения пенсионного фонда в Вологодской области перешли на работу по записи
Депутат Антон Холодов добился оплаты проезда на реабилитацию для инвалида
Житель Чагодощенского района взыскал с ЦРБ деньги за отказ в платном протезировании зубов
Из бюджета потратят 400 тысяч рублей на замену фар BMW представительства Вологодской области в Москве
Виртуальный мастер-класс «Как петь и говорить без страха» пройдёт 26 марта в Вологде
 


20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

3734
0
26.03.2020 [БлогоVO]

Вологда предстаёт плохо убранным общественным сортиром

132
0
26.03.2020 [Обзор Прессы]

Самое главное из обращения Владимира Путина к гражданам

134
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика