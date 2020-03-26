Более миллиарда рублей в Вологодской области направят на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

1 млрд 380 млн. рублей будут направлены на выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет в Вологодской области. 77% этих средств (1 059, 3 млн. рублей) поступят из федерального бюджета. Софинансирование из областного бюджета составит 316, 4 млн. рублей, на региональные деньги также будут оплачены услуги почтовых организаций в сумме 4,5 млн.рублей.

— Что важно понимать, во-первых, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума в регионе, значит, семья имеет право на выплату. Во-вторых, выплата назначается с 1 января 2020 года. Возникает вопрос: на скольких детей будет назначаться выплата. Сразу отвечаю: на стольких, сколько у вас есть от 3 до 7 лет, — рассказала заместитель председателя комитета по социальной политике, член фракции «Единая Россия» Людмила Гусева.

Закон закрепил выплаты с 1 января 2020 года. Это значит, что средства можно будет получить «задним числом». Но это в том случае, если к 1 января ребенку уже исполнилось три года. Если три года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату с момента достижения ребенком возраста трех лет.

Как ранее сообщал NewsVo, о ежемесячных выплатах малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет сообщил президент России Владимир Путин в своём послании к Федеральному собранию 15 января 2020 года.

20 марта этого года президент подписал указ, в соответствии с которым вводится дополнительная поддержка в размере половины прожиточного минимума, установленного на ребенка в регионе. В Вологодской области размер выплаты составит 5 585 рублей на каждого ребенка.

ТАСС ранее сообщало, что выплачивать деньги начнут с 1 июля 2020 года.

— Для организации выплат на детей от трех до семи лет регионам предоставляется технологическая и правовая возможность получения всех необходимых для назначения выплат сведений в рамках межведомственного взаимодействия. Принятые меры позволят назначать пособие просто по заявлению. Собирать справки гражданам не потребуется, — сказал министр труда РФ Антон Котяков.

Заявление о назначении выплаты можно будет направить в электронном виде через портал госуслуг либо подать в МФЦ. О начале приема заявлений сообщат дополнительно.