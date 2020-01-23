Обещанные Путиным новые соцвыплаты вологжане смогут оформить после принятия соответствующих законов

Обещанные президентом новые социальные выплаты можно будет оформить после принятия соответствующих федеральных законов, об этом NewsVo сообщили в департаменте социальной защиты населения Вологодской области. Точные даты реализации этих мер не известны.

В своём послании, озвученном Федеральному собранию 15 января 2020 года, президент России Владимир Путин сообщил о новых мерах социальной поддержки для семей с детьми. В частности, он заявил, что материнский капитал теперь будут давать и за первого ребенка (466 тысяч рублей), за рождение второго будут выплачивать 616 тысяч рублей. Планируется также, что в России будет льготная ипотека для многодетных со ставкой в 6%, а ежемесячная выплата на ребёнка с 3 до 7 лет для малообеспеченных семей составит половину регионального детского прожиточного минимума.

По словам президента, все эти меры социально поддержки будут действовать уже с 1 января 2020 года, в связи с этим у многих вологжан сразу возник вопрос, когда можно будет оформить эти льготы и как это сделать. Этот вопрос NewsVo направил в департамент социальной защиты населения Вологодской области.

— До принятия федерального закона, предусматривающего установление такой выплаты, предоставить более конкретную информацию, чем озвученная в Послании Президента России не предоставляется возможным, — говорится в ответном письме департамента за подписью его начальника Александра Васильевича Ершова.

В ответе нас также заверили, что когда будут приняты необходимые нормативные акты, подробные разъяснения появятся в СМИ.

Ранее NewsVo сообщал, что о дате реализации другой инициативы президента — бесплатном горячем питании для учеников начальной школы — объявил губернатор Вологодской области. По словам Олега Кувшинникова, младших школьников в образовательных учреждениях региона начнут кормить бесплатно уже с 1 сентября 2020 года.

Правительство Вологодской области также сообщает, что в регионе работает специальная телефонная «горячая линия». Позвонив по номеру 8 (8172) 77-77-88, вологжане могут получить ответы на все интересующие вопросы по реализации инициатив главы государства.