Учеников начальных классов в Вологодской области обеспечат бесплатным горячим питанием с 1 сентября

С 1 сентября 2020 года в школах Вологодской области учеников начальных классов обещают обеспечить горячим питанием. Об этом 20 января на совещании в региональном правительстве заявил губернатор Олег Кувшинников.

Такая инициатива была озвучена в послании президента России Федеральному собранию на прошлой неделе. Согласно поручению главы государства в школах, где есть техническая возможность, обеспечение бесплатным питанием должно начаться с 1 сентября 2020 года. Остальные учебные заведения должны выполнить эту задачу до сентября 2023 года.

«Поручаю подготовить предложения по организации горячего здорового школьного питания и системы снабжения школ качественными продуктами. Прошу при закупках обратить внимание на наименование „Настоящий Вологодский продукт“. Пища, которой будут кормить наших детей, должна отвечать всем государственным стандартам и санитарным нормам», — цитирует пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.

Кроме того, с 1 сентября будет реализована другая инициатива президента — доплата в 5 тысяч рублей учителям за классное руководство.

Предполагается, что в 2020 году в регионе заработают и госпрограммы материнского капитала по 2026 год, и право на его выплату семьям при появлении первого ребенка, будут ежемесячные выплаты на первых и вторых детей до 3 лет, а также семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации и воспитывающим детей от 3 до 7 лет.

С 21 января в Вологодской области начнет работу телефонная «горячая линия». Позвонив по номеру 8 (8172) 77-77-88, вологжане получат ответы на все интересующие вопросы по реализации инициатив главы государства.