КПП на взъездах в Череповец оставят до середины мая

Контрольно-пропускные пункты на пяти въездах в Череповец будут работать как минимум до середины мая. Об этом говорили на оперативном совещании по ситуации с коронавирусом, которое состоялось 9 апреля в городе.

Работа КПП организована следующим образом: на посту останавливают машины с номерами других регионов, медики измеряют температуру водителям и пассажирам.

«Вчера здесь въезжал „Мерседес“ с московскими номерами, у всех пассажиров была температура под 38. Медики взяли их на контроль. Была еще семья с ребенком, тоже иногородние, тоже все с температурой 38. Они тоже на контроле, — цитирует официальный сайт Череповца слова мэра Вадима Германова. — Мы поставили дополнительно камеру в Тоншалово, чтобы там фиксировать подъезжающие машины. Сигнал идет на пост. Полиция подключила свои базы. Учитывая пользу от поста, возможно, возьмем его на баланс. Здесь же отслеживают людей, которые должны быть дома на карантине».

График работы медиков на посту — три смены по два человека. Температура измеряется бесконтактным способом, если значение выше нормы, людей приглашают проследовать на пост, где измерение проводится еще раз, ртутным термометром. Данные о заболевших из других регионов передаются участковому врачу по месту их пребывания в городе. За такими людьми устанавливается надзор, пояснила начальник отдела организации медпомощи и профилактики по Череповцу Людмила Дубовенко.

По данным мэрии Череповца, сейчас в сутки через КПП проходит 20-25 тысяч автомобилей. У водителей из других регионов инспекторы ДПС также спрашивают цель визита в город. При объективных причинах машину пропускают, в противном случае — разворачивают.

Ранее NewsVo сообщал, что у 35 жителей Вологодской области официально подтвердили коронавирус. 31 из них проживает в Череповце, 4 - в Вологде. Таковы данные на 10 утра 9 апреля.

Кроме того, за сутки в регионе выявили еще четверых новых пациентов с подозрением на инфицирование - всего их на данный момент 10 человек ( 7 - Череповец, 3 - Вологда). В Вологодской области на коронавирус обследовано 5241 человек, сообщает сайт правительства региона.