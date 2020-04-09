Аукцион на разработку проекта реставрации Вологодского кремля выиграла фирма из Ростова-на-Дону

09.04.2020 [Общество]

В Вологде определили подрядчика на разработку комплексного проекта реставрации ансамбля Вологодского кремля с благоустройством территории. Аукцион выиграло ООО «А1 Эксперт» из Ростова-на-Дону, снизив начальную цену контракта с 99,9 млн. до 75,4 млн. рублей. 

Завершить разработку проектно-сметной документации фирма должна не позднее 15 ноября 2020 года. Работа должна быть выполнена в несколько этапов, при этом первый этап должен быть завершен до 30 июня 2020 года включительно, второй этап проходит с 1 июля по 1 сентября 2020 года включительно; третий этап — со 2 сентября по 15 ноября 2020 года включительно.

Как ранее сообщал NewsVo, на первом этапе фирме-победителю предстоит провести археологические раскопки на территории кремля. Все находки задокументируют, на их основании составят историко-архитектурный опорный план с комплексным описанием истории становления и развития архитектурного и функционального облика ансамбля Вологодского кремля. Следующий этап работ — обследование всех построек на территории кремля, изучение их состояния и уже затем подготовка документации для реставрации. Так, к примеру, планируется заменить все инженерные коммуникации, обеспечить доступную среду для маломобильных граждан, провести мероприятия по ремонту, консервации и восстановлению исторических зданий, а также благоустройству территории. Работа предстоит ответственная и сложная, в короткие сроки, и многие эксперты переживают, что ее будет производить малоизвестная компания. 

Так, сайт «Хранители наследия» обращает внимание на то, что «А1 Эксперт» получила реставрационную лицензию лишь в 2014 году, в ее портфолио из памятников — отдельные небольшие объекты, уровень которых несопоставим с Вологодским кремлем.


Скриншот главной страницы сайта А1 Эксперт

— Не хочу обидеть сей уважаемый, но не известный сообществу реставраторов коллектив: наличие лицензии уравнивает его со всеми. Выходит, что для реставрации Вологодского Кремля не нужны ни опыт (его юристы трактуют не как сумму навыков и реальных дел), ни наличие реальных специалистов (ведь существует форма гражданско-правовых договоров и масса коллег без работы). И поэтому процесс заявлен, финансовый результат фирма, скорее всего, получит, но будет ли достигнута цель контракта?  — цитирует сайт главного архитектора Центральных научно-реставрационных проектных мастерских и автора технического задания этой закупки Сергея Куликова.

 

Тэги: реставрация, Кремль, памятники архитектуры

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде выявлен первый пациент с подозрением на коронавирус
В Вологодской области определили список организаций, которые заработают с 6 апреля
Коронавирус подтвержден у 23 жителей Вологодской области
В Вологодской области вернули «золотые парашюты» для чиновников
Коронавирус подтвердился еще у одного жителя Череповца
За сутки коронавирус заподозрили еще у двух жителей Череповца
В Вологодской области создается платформа для онлайн-торговли
В Череповце и Вологде за сутки выявили по одному пациенту с подозрением на коронавирус
С 4 апреля автобусы ПАТП №1 в Вологде будут ездить только утром и вечером
Медицинский информационно-аналитический центр Вологодской области купил кофемашину за 158 тысяч рублей
09.04.2020 [Общество]

С 11 апреля начнут курсировать электрички из Череповца до Вологды и обратно

691
2
07.04.2020 [Общество]

В медицинском информационном центре Вологодской области передумали покупать кофемашину за 158 тысяч рублей

1903
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Под Череповцом на два года позже срока запустили тепличный комплекс «Новый»
Вологодские депутаты одобрили закон об установлении выплат на детей от 3 до 7 лет малоимущим
Организаторы «Бессмертного полка» считают опасным проведение шествия 9 мая из-за коронавируса
«Это как грипп, умноженный раз на двадцать»: живущая в Париже вологжанка рассказала о перенесенном коронавирусе
КПП на взъездах в Череповец оставят до середины мая
Аукцион на разработку проекта реставрации Вологодского кремля выиграла фирма из Ростова-на-Дону
В монастыре Тотьмы прошел крестный ход с молитвой об избавлении от коронавируса
 


02.04.2020 [Общество]

Пир во время чумы: бюджетные деньги в Вологодской области продолжают тратить на праздники

10920
0
09.04.2020 [БлогоVO]

На КПП помимо сотрудников полиции дежурят медики

262
0
09.04.2020 [Обзор Прессы]

Елена Рябова о дистанционном обучении

382
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика