Аукцион на разработку проекта реставрации Вологодского кремля выиграла фирма из Ростова-на-Дону

В Вологде определили подрядчика на разработку комплексного проекта реставрации ансамбля Вологодского кремля с благоустройством территории. Аукцион выиграло ООО «А1 Эксперт» из Ростова-на-Дону, снизив начальную цену контракта с 99,9 млн. до 75,4 млн. рублей.

Завершить разработку проектно-сметной документации фирма должна не позднее 15 ноября 2020 года. Работа должна быть выполнена в несколько этапов, при этом первый этап должен быть завершен до 30 июня 2020 года включительно, второй этап проходит с 1 июля по 1 сентября 2020 года включительно; третий этап — со 2 сентября по 15 ноября 2020 года включительно.

Как ранее сообщал NewsVo, на первом этапе фирме-победителю предстоит провести археологические раскопки на территории кремля. Все находки задокументируют, на их основании составят историко-архитектурный опорный план с комплексным описанием истории становления и развития архитектурного и функционального облика ансамбля Вологодского кремля. Следующий этап работ — обследование всех построек на территории кремля, изучение их состояния и уже затем подготовка документации для реставрации. Так, к примеру, планируется заменить все инженерные коммуникации, обеспечить доступную среду для маломобильных граждан, провести мероприятия по ремонту, консервации и восстановлению исторических зданий, а также благоустройству территории. Работа предстоит ответственная и сложная, в короткие сроки, и многие эксперты переживают, что ее будет производить малоизвестная компания.

Так, сайт «Хранители наследия» обращает внимание на то, что «А1 Эксперт» получила реставрационную лицензию лишь в 2014 году, в ее портфолио из памятников — отдельные небольшие объекты, уровень которых несопоставим с Вологодским кремлем.



Скриншот главной страницы сайта А1 Эксперт