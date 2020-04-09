В монастыре Тотьмы прошел крестный ход с молитвой об избавлении от коронавируса

В Спасо-Суморином монастыре в Тотьме прошел крестный ход с молитвой об избавлении от коронавируса. Сообщается, что крестные ходы будут проводиться во всех монастырях области.

— Настоятель с насельниками под колокольный звон обходят храмы, молитвенно обращаясь ко Господу, Пресвятой Богородице и преподобному Феодосию Тотемскому о помощи и заступлении всем нуждающимся от губительного поветрия (коронавирусной инфекции). Читается особое молитвенное прошение, совершается кропление святой водой и вся округа осеняется Крестом, — сообщается в группе монастыря в соцсети.

Ранее NewsVo сообщал, что 3 апреля Вологодский и Кириллловский Игнатий совершил крестный объезд вокруг Вологды с иконами Спаса Всемилостивого и Божией Матери «Семистрельная», мощами святителей Вологодских Антония, Маркелла, Игнатия и другими святынями.