В монастыре Тотьмы прошел крестный ход с молитвой об избавлении от коронавируса

09.04.2020 [Общество]

В Спасо-Суморином монастыре в Тотьме прошел крестный ход с молитвой об избавлении от коронавируса. Сообщается, что крестные ходы будут проводиться во всех монастырях области.

— Настоятель с насельниками под колокольный звон обходят храмы, молитвенно обращаясь ко Господу, Пресвятой Богородице и преподобному Феодосию Тотемскому о помощи и заступлении всем нуждающимся от губительного поветрия (коронавирусной инфекции). Читается особое молитвенное прошение, совершается кропление святой водой и вся округа осеняется Крестом, — сообщается в группе монастыря в соцсети. 

 

Ранее NewsVo сообщал, что 3 апреля Вологодский и Кириллловский Игнатий совершил крестный объезд вокруг Вологды с иконами Спаса Всемилостивого и Божией Матери «Семистрельная», мощами святителей Вологодских Антония, Маркелла, Игнатия и другими святынями. 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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