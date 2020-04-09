В Вологодской области запустили онлайн-акцию «Спасибо, доктор!»

В Вологодской области запустили акцию «Спасибо, доктор!», участники которой могут поддержать медиков, работающих в условиях пандемии коронавируса. В период эпидемии коронавирусной инфекции поддержать медицинских работников, которые самоотверженно выполняют свой долг и спасают людей, особенно важно. Именно для этого региональный Департамент здравоохранения запустил акцию.

— Выразить благодарность медикам могут все желающие. Чтобы присоединиться к марафону, необходимо разместить у себя на странице в социальных сетях видеоролик с теплыми словами в адрес врачей (хронометраж до 10 секунд), дополнить его хэштегом #СпасибоДокторамВО35 и отправить видео личным сообщением на страницу Департамента здравоохранения ВКонтакте или на электронную почту depzdrav35vo@yandex.ru. Сделать это необходимо до 12 апреля, — сообщает сайт регионального правительства.

Из видеопожеланий вологжан будет создан единый видеоролик, который будет запущен в соцсетях и на региональном телевидении. Акции и челленджи в поддержку медицинских работников проходят по всему миру, чтобы хоть как-то выразить благодарность и уважение тем, кто борется с коронавирусом.

Ранее NewsVo сообщал, что в коронавирусном госпитале в Череповце врачи ночуют на работе и выходят с территории больницы.