Показ спектакля «Каменный властелин» Вологодского ТЮЗа пройдёт онлайн вечером 10 апреля

09.04.2020 [Культура]

Премьера спектакля «Каменный властелин» состоялась в Вологодском театре для детей и молодежи в начале этого театрального сезона — 18 октября 2019 года. Сейчас у всех желающих появляется возможность увидеть премьеру бесплатно онлайн. Показ пройдёт в пятницу вечером, 10 апреля, с 18:00 до 20:15 на сайте cultinfo.ru. Видеозапись будет доступна только во время показа.

Драма «Каменный властелин» — это постановка народного артиста РФ Бориса Гранатова по пьесе Леси Украинки.

— Эта новаторская история украинской писательницы и поэтессы вдохновила режиссёра Бориса Гранатова и его творческую команду создать острый, злободневный, красочный, зрелищный спектакль с оригинальными декорациями, костюмами, музыкой, пластикой и танцами, — сообщается на странице Театра для детей и молодежи в социальной сети. — Многие поэты и драматурги обращались к сюжету средневековой испанской легенды о Дон Жуане. В пьесе Леси Украинки противопоставляются две эпохи, два поколения, две жизненные позиции: свобода от общественных институтов и незыблемая вера в традиционный уклад. Писательница безжалостно развенчала Дон Жуана, как жестокосердого эгоиста, готового на любое преступление ради мнимой свободы. И совсем не жертвой, как у других авторов, представлена Анна, а волевой хищницей, жаждущей власти. Стремления дон Жуана о свободе от общества рушатся, когда он принимает от Анны символ власти — плащ Командора.

Спектакль будет показан в рамках проекта #Остаёмся дома с театром — это серия трансляций видеозаписей спектаклей государственных театров области в сети Интернет — областного проекта «Онлайн-культура».

Видеозапись будет доступна для просмотра в пятницу вечером, 10 апреля, с 18:00 до 20:15 на сайте cultinfo.ru

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