Спектакль «Сон в летнюю ночь» Вологодского драмтеатра покажут онлайн 9 и 10 апреля

Видеозапись спектакля «Сон в Летнюю ночь» Вологодского драматического театра можно будет посмотреть 9 и 10 апреля в сети интернет.

Этот спектакль по одноименной комедии Уильяма Шекспира был поставлен в Вологодском драмтеатре в 2003 году. Режиссер-постановщик – Зураб Нанобашвили, главные роли в спектакле исполнили Леонид Рудой, Марианна Витавская, Игорь Рудинский, Наталья Воробьева. Премьера спектакля состоялась на 7 Международном театральном фестивале «Голоса истории» под открытым небом в бывшем Архиерейском саду. По решению жюри спектакль удостоен главного приза фестиваля – «Маски».

- Миры людей и эльфов пересеклись накануне свадьбы герцога Тезея и его возлюбленной Ипполиты, - сообщает о сюжете спектакля cultinfo.ru. - В поисках своего счастья двое молодых влюбленных – Гермия и Лизандр – решают сбежать, не подчинившись воле отца. Их путь лежит в старый лес, полный чудес, где мифы об эльфах становятся реальностью. В этом лесу в дымке волшебного шлейфа блуждает прекрасная царица Титания, здесь творит свои проделки Пэк, который, по желанию своего хозяина Оберона, морочит людям и эльфам головы. Под покровом летней ночи он одурманивает всех силой волшебного цветка. Но не только влюбленных мучают чары. Вот на опушке показались актеры, бравые ремесленники, которые готовят подарок на бракосочетание герцога – спектакль, который тоже о любви… В финале все будут счастливы: феи и эльфы, ремесленники и подданные герцога и, конечно, все влюбленные!

На днях, 3 апреля, Народному артисту России Леониду Яковлевичу Рудому, который исполняет в спектакле одну из главных ролей, исполнилось 74 года.

Спектакль будет показан в рамках проекта #Остаёмся дома с театром (трансляции видеозаписей спектаклей государственных театров области в сети Интернет) областного проекта «Онлайн-культура».

Видеозапись будет доступна для просмотра с 11:00 9 апреля и в течение всего дня 10 апреля на сайте cultinfo.ru.

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