В Вологодском районе магазины предлагают жителям доставить продукты на дом

08.04.2020 [Общество]
В Вологодском районе магазины предлагают жителям доставить продукты на дом

Торговля продуктами и товарами первой необходимости в условиях режима самоизоляции в Вологодском районе переходит на дистанционный режим. Доставку на дом предлагают более 50 местных торговых точек. Список можно посмотреть на сайте администрации муниципалитета. 

«Магазины Вологодского района активно включились в эту работу. Теперь у многих торговых точек можно сделать заказ онлайн, либо по телефону. Например, мини-маркет в Марфино — создал интернет-магазин прямо в группе ВКонтакте. Человек может выбрать нужные товары, сложить их в виртуальную корзину и оформить доставку. Принимают заказы через соцсети и другие торговые точки», — сообщает пресс-служба администрации Вологодского района. 

Ранее NewsVo сообщал, что губернатор Олег Кувшинников анонсировал создание в Вологодской области онлайн-платформы для торговли. 

 

Тэги: коронавирус, самоизоляция
Фото со страницы главы Вологодского района Сергея Жестянникова

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