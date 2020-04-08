Проект «Вологжане онлайн» собрал подборку ссылок на спортивные, культурные и образовательные мероприятия в сети

Подборка ссылок на бесплатные занятия спортом, концерты, спектакли, экскурсии и лекции появилась на сайте губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Специальная площадка «Вологжане онлайн» на данный момент имеет разделы «Досуг», «Спорт». «Образование» и «Конкурсы».

В разделе «Досуг» собраны ссылки на виртуальные экскурсии по музеям Вологодской области, записи концертов Вологодского колледжа искусств, виртуальные туры по Вологодчине и мероприятия проекта «Онлайн культура Вологодской области». В разделе «Образование» собраны ссылки на областные и федеральные образовательные онлайн-ресурсы. В разделе «Спорт» - подборка ссылок на бесплатные занятия спортом онлайн. В разделе «Конкурсы» на данный момент есть ссылка на областной конкурс творческих работ «Самоизоляция – сил аккумуляция».

- Большинство вологжан из-за угрозы коронавирусной инфекции сегодня остались дома, и чтобы хоть как-то скрасить досуг земляков, мы создали эту познавательно-развлекательную площадку, - пояснил Олег Кувшинников. - Надеюсь, что каждый найдет для себя то, что близко именно ему. Несмотря на самоизоляцию, проведите это время с пользой: изучите историю родного края, займитесь спортом, побывайте в виртуальном музее.

Кроме того, если вологжане захотят выложить собственные материалы в этот раздел, они могут сообщить об этом на почту vologzhane_online@mail.ru, сообщается на сайте главы региона.