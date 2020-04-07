Журналист Юрий Дудь снимал в Вологде выпуск с актрисой Ириной Горбачевой

7 апреля на youtube-канале журналиста Юрия Дудя вышло интервью с Ириной Горбачевой, частично снятое в Вологде. Актриса приехала в областную столицу в гости к художнику-керамисту Ивану Беляеву. Горбачева познакомилась с ним, когда была на фестивале Voices.
— У меня давно была мысль, чтобы вернуться в Вологду. Я, во-первых, уже была в Вологде на фестивале Voices. Там я познакомилась с одним местным невероятным художником, который делает предметы из керамики. Его зовут Ваня, и у меня ощущение, что он какой-то подполный гений. Он много где выставляется, в том числе и в Японии, у него такой немного японский стиль. Он из тех людей, которые говорят ровно столько, сколько нужно говорить, — рассказывает Ирина в интервью, объясняя, зачем они едут в Вологду.
Скриншот выпуска "ВДудя"
Ранее NewsVo сообщал, что 26 марта Дудя видели прогуливающимся по центру Вологды.
— Он шел совсем один от моста на Чернышевского в сторону Кремлёвской площади, — рассказал NewsVo вологжанин Дмитрий Тихомиров. — Согласился сделать со мной сэлфи, но просил не выкладывать до послезватра. Вот я выдержал два дня и только сегодня опубликовал это фото в инстаграме.