Журналист Юрий Дудь снимал в Вологде выпуск с актрисой Ириной Горбачевой

7 апреля на youtube-канале журналиста Юрия Дудя вышло интервью с Ириной Горбачевой, частично снятое в Вологде. Актриса приехала в областную столицу в гости к художнику-керамисту Ивану Беляеву. Горбачева познакомилась с ним, когда была на фестивале Voices.

— У меня давно была мысль, чтобы вернуться в Вологду. Я, во-первых, уже была в Вологде на фестивале Voices. Там я познакомилась с одним местным невероятным художником, который делает предметы из керамики. Его зовут Ваня, и у меня ощущение, что он какой-то подполный гений. Он много где выставляется, в том числе и в Японии, у него такой немного японский стиль. Он из тех людей, которые говорят ровно столько, сколько нужно говорить, — рассказывает Ирина в интервью, объясняя, зачем они едут в Вологду.