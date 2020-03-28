Журналист Юрий Дудь посетил Вологду

28.03.2020 [Общество]

Журналист, видеоблогер Юрий Дудь посетил Вологду. 26 марта его видели прогуливающимся по центру города.

— Он шел совсем один от моста на Чернышевского в сторону Кремлёвской площади, — рассказал NewsVo вологжанин Дмитрий Тихомиров. — Согласился сделать со мной сэлфи, но просил не выкладывать до послезватра. Вот я выдержал два дня и  только сегодня опубликовал это фото в инстаграме.

Фото Дмитрия Тихомирова

 

На вопрос Дмитрия, какой материал ВДудь готовит в Вологде, Юрий ответил, что приехал не по работе, а к друзьям.

На этом фото отчетливо видно, что сэлфи сделано на улице Орлова: позади Юрия здание Вологодского государственного университета. А из-за спины Дмитрия выглядывает край храма Покрова на торгу.

Тэги: Юрий Дудь

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