МФЦ во всех районах Вологодской области с 8 апреля начнут работать на выдачу документов

С 8 апреля в районах Вологодской области многофункциональные центры начнут выдавать готовые документы. Прием посетителей будет производиться только по предварительной записи.

— В полном режиме МФЦ пока работать не могут из-за большого скопления людей, что недопустимо в условиях возможного распространения коронавирусной инфекции. Режим работы МФЦ также будет усечен, — сообщает пресс-служба областного правительства.

При этом до 9 апреля власти собираются определить перечень востребованных и социально значимых государственных услуг для организации по этим услугам приема и обработки документов в МФЦ области. С 13 апреля МФЦ области по приему, обработке и выдаче документов в рамках этого списка, на условиях предварительной записи.

Графики работы МФЦ в муниципалитетах сейчас готовятся.

Ранее NewsVo сообщал, что МФЦ Череповца заработал с 6 апреля, записаться можно по телефону 8 (8202) 30-17-11 (call-центр МФЦ). В областной столице многофункциональный центр заработает с 7 апреля. Запись по телефону 88172 78-08-07. Оба центра работают только на выдачу готовых документов.