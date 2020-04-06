МФЦ Череповца с 6 апреля производит только выдачу готовых документов

06.04.2020 [Общество]

С 6 апреля МФЦ Череповца будут работать на выдачу готовых документов жителям. При этом на визит в центр нужно записываться заранее.  Центр будет работать с 8 до 17 часов, записаться можно по телефону 8 (8202) 30-17-11 (call-центр МФЦ).

- Огромная просьба к нашим заявителям продумать визит в МФЦ. Записывайтесь только в том случае, если вам получение документов  жизненно необходимо. Документы никуда не пропадут, они надежно хранятся в МФЦ, и вы сможете их получить после карантинных мероприятий в спокойном режиме. Не записывайтесь на понедельник, если вы еще не получили СМС о готовности документов, - сообщается на сайте МФЦ Череповца. 

По данным администрации Вологды, в областной столице МФЦ заработают с 7 апреля и также будут только выдавать документы. Записаться можно с завтрашнего дня по телефону 88172 78-08-07.

При этом на сайте сети Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Вологодской области висит сообщение, что из-за угрозы распространения коронавируса региональные МФЦ с 6 апреля и до особого распоряжения не работают. Для получения государственных услуг жителям предлагают воспользоваться порталами государственных услуг gosuslugi.ru и gosuslugi35.ru

Тэги: МФЦ, коронавирус

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