Вологодская область получит 47 млн. рублей на поддержку медиков в условиях пандемии

47 млн рублей из федерального бюджета получит Вологодская область на выплаты медикам в условиях пандемии коронавируса.

- Их получат все врачи, медсестры, все те, кто сейчас борется за жизнь наших инфицированных земляков. Помощь получат и те медики, которые работают с теми, кто находится в зоне риска, - написал на своей странице в соцсети глава региона Олег Кувшинников.

Выплаты планируется организовать уже в ближайшее время.

Ранее NewsVo сообщал, что 133 млн. рублей получит Вологодская область из федерального бюджета на создание койко-мест и оснащение больниц оборудованием для борьбы с коронавирусом.