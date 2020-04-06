Вологодская область получит 47 млн. рублей на поддержку медиков в условиях пандемии

06.04.2020 [Общество]

47 млн рублей из федерального бюджета получит Вологодская область на выплаты медикам в условиях пандемии коронавируса. 

- Их получат все врачи, медсестры, все те, кто сейчас борется за жизнь наших инфицированных земляков. Помощь получат и те медики, которые работают с теми, кто находится в зоне риска, - написал на своей странице в соцсети глава региона Олег Кувшинников. 

Выплаты планируется организовать уже в ближайшее время. 

Ранее NewsVo сообщал, что 133 млн. рублей получит Вологодская область из федерального бюджета на создание койко-мест и оснащение больниц оборудованием для борьбы с коронавирусом.

Тэги: коронавирус, врачи, медсестры, эпидемия
Сюжет: Пандемия коронавируса

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